الرئيسية » عاجل » عاجل..المخابرات الفرنسية: تنظيم الدولة “داعش” ليس له وجود في خان شيخون

عاجل..المخابرات الفرنسية: تنظيم الدولة “داعش” ليس له وجود في خان شيخون on April 26, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net