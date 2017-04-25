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» عاجل.. وسائل إعلام تركية: مقتل جنديين تركيين بانفجار في ولاية شرناق جنوبي البلاد
عاجل.. وسائل إعلام تركية: مقتل جنديين تركيين بانفجار في ولاية شرناق جنوبي البلاد
on April 25, 2017
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عاجل.. وسائل إعلام تركية: مقتل جنديين تركيين بانفجار في ولاية شرناق جنوبي البلاد
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