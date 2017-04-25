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توقيف 3 روسيين على معبر العبودية بعد العثور بحوزتهم على لباس عسكري سوري

on April 25, 2017

توقيف 3 روسيين على معبر العبودية اثناء دخولهم من سوريا الى لبنان بعد العثور بحوزتهم على لباس عسكري سوري.

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