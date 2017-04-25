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المرصد: ارتفاع حصيلة القصف التركي على مواقع للاكراد في شمال شرق سوريا الى 18 قتيل

on April 25, 2017

المرصد: ارتفاع حصيلة القصف التركي على مواقع للاكراد في شمال شرق سوريا الى 18 قتيل

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