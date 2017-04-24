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» المعتصمون أمام وزارة الشؤون يهددون باقفال مكاتب الوزارة في المناطق ان لم يمدد لهم 12 شهراً
المعتصمون أمام وزارة الشؤون يهددون باقفال مكاتب الوزارة في المناطق ان لم يمدد لهم 12 شهراً
on April 24, 2017
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المعتصمون أمام وزارة الشؤون يهددون باقفال مكاتب الوزارة في المناطق ان لم يمدد لهم 12 شهراً
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