الرئيسية » عاجل » وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تتهاون مع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية

وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تتهاون مع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية on April 24, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net