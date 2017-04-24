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» وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تتهاون مع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تتهاون مع استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية
on April 24, 2017
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عاجل: وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تظهر أن واشنطن لن تتهاون مع استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية
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