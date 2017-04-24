الرئيسية » عاجل » وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون on April 24, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net