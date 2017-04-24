الرئيسية
» عاجل
» وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون
on April 24, 2017
Share this on WhatsApp
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net