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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون

on April 24, 2017

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون

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