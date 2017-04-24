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ترامب يؤكد على بناء الجدار مع المكسيك وهذه المرة بحجة منع تدفق المخدرات

on April 24, 2017

روسيا اليوم: ترامب يؤكد على بناء الجدار مع المكسيك وهذه المرة بحجة منع تدفق المخدرات

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