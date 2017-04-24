ورد الآن
الرئيسية » عاجل » الأردن يلغي مادة مثيرة للجدل يتم بموجبها الإعفاء عن المغتصب بزواجه من ضحيته

الأردن يلغي مادة مثيرة للجدل يتم بموجبها الإعفاء عن المغتصب بزواجه من ضحيته

on April 24, 2017

“بي بي سي”: الأردن يلغي مادة مثيرة للجدل يتم بموجبها الإعفاء عن المغتصب بزواجه من ضحيته

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com