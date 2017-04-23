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‏وزير الدفاع الإسرائيلى السابق:”⁧‫داعش‬⁩” اعتذر بعد إطلاق نار بالخطأ باتجاه ⁧‫الجولان‬⁩

on April 23, 2017

‏وزير الدفاع الإسرائيلى السابق:”⁧‫داعش‬⁩” اعتذر بعد إطلاق نار بالخطأ باتجاه ⁧‫الجولان‬⁩

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