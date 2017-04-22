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» عاجل: قتلى وجرحى في غارات يعتقد أنها روسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي
عاجل: قتلى وجرحى في غارات يعتقد أنها روسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي
on April 22, 2017
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عاجل: قتلى وجرحى في غارات يعتقد أنها روسية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي
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