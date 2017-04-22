ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل: إصابة 3 جنود من الجيش التركي في اشتباك مع تنظيم بي كا كا في دياربكر 

عاجل: إصابة 3 جنود من الجيش التركي في اشتباك مع تنظيم بي كا كا في دياربكر 

on April 22, 2017

عاجل: إصابة 3 جنود من الجيش التركي في اشتباك مع مجموعة من تنظيم بي كا كا  في ولاية #دياربكر شرقي البلاد

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com