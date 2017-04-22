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» القبض على السوري صفوان سلوم للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية
القبض على السوري صفوان سلوم للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية
on April 22, 2017
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مخابرات الجيش تلقي القبض على السوري صفوان علي سلوم في بعلبك للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية
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