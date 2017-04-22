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 القبض على السوري صفوان سلوم  للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية

on April 22, 2017

مخابرات الجيش تلقي القبض على السوري صفوان علي سلوم في بعلبك للاشتباه بانتمائه للتنظيمات الارهابية

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