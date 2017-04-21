الرئيسية » عاجل » عاجل: الشرطة الفرنسية توقف 3 أفراد من عائلة منفذ هجوم باريس الإرهابي هذا الصباح

عاجل: الشرطة الفرنسية توقف 3 أفراد من عائلة منفذ هجوم باريس الإرهابي هذا الصباح on April 21, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net