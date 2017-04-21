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المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم شانزليزيه يدعى كريم الشرفي وكان مدانا في قضايا عنف on April 21, 2017

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