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وسائل إعلام ايرانية: استبعاد محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية 

on April 20, 2017

وسائل إعلام ايرانية: استبعاد الرئيس الاسبق محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة

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