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» وسائل إعلام ايرانية: استبعاد محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية
وسائل إعلام ايرانية: استبعاد محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية
on April 20, 2017
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وسائل إعلام ايرانية: استبعاد الرئيس الاسبق محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة
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