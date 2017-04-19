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» عاجل: ترامب سيتخذ قراره اذا ما كان رفع العقوبات عن إيران يخدم المصالح الأميركية
عاجل: ترامب سيتخذ قراره اذا ما كان رفع العقوبات عن إيران يخدم المصالح الأميركية
on April 19, 2017
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عاجل.. البيت الأبيض: ترامب سيتخذ قراره بعد المراجعة اذا ما كان رفع العقوبات عن إيران يخدم المصالح الأميركية
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