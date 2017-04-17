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عاجل: انقلاب سيارة  غاز كيميائى سام فى اتلانتا والشرطة تغلق المنطقة لمدة 6 ساعات

on April 17, 2017

عاجل: انقلاب سيارة تحمل غاز كيميائى سام فى مدينة #اتلانتا والشرطة الأمريكية تغلق المنطقة لمدة 6 ساعات

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