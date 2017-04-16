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عاجل: 63.2% نسبة تأييد التعديلات الدستورية في #تركيا بعد فرز 25% من الأصوات

on April 16, 2017

عاجل: 63.2% نسبة تأييد التعديلات الدستورية في #تركيا بعد فرز 25% من الأصوات

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