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» عاجل: قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على مشيرفة بعد اشتباكات مع داعش
عاجل: قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على مشيرفة بعد اشتباكات مع داعش
on April 15, 2017
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عاجل: قوات سوريا الديموقراطية تعلن السيطرة على قرية مشيرفة الشمالية شمال مدينة الرقة بعد اشتباكات مع داعش
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