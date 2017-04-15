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عاجل: قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على مشيرفة بعد اشتباكات مع داعش

on April 15, 2017

عاجل: قوات سوريا الديموقراطية تعلن السيطرة على قرية مشيرفة الشمالية شمال مدينة الرقة بعد اشتباكات مع داعش

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