الرئيسية
» عاجل
» عاجل.. وزير الخارجية الفرنسي يعتبر تصريحات الأسد بشأن الهجوم الكيميائي “كاذبة مئة بالمئة”
عاجل.. وزير الخارجية الفرنسي يعتبر تصريحات الأسد بشأن الهجوم الكيميائي “كاذبة مئة بالمئة”
on April 14, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل.. وزير الخارجية الفرنسي يعتبر تصريحات الأسد بشأن الهجوم الكيميائي “كاذبة مئة بالمئة”
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net