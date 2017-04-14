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» عاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعش
عاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعش
on April 14, 2017
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عاجل: السلطات الافغانية تؤكد ان القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 مقاتلا على الأقل من داعش أفغانستان
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