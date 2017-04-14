الرئيسية » عاجل » عاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعش

عاجل.. السلطات الافغانية: القنبلة الامريكية ادت الى مقتل 36 من داعش on April 14, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net