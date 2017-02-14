ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل: الأمن العام الإسرائيلي يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد 

عاجل: الأمن العام الإسرائيلي يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد 

on February 14, 2017

عاجل: جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( شاباك) يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد ” لدواع وتقديرات أمنية”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com