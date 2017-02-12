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‏  ⁧‫قوى الأمن‬⁩ توقف المعتدين على شاب في قرطبون

on February 12, 2017

‏ ⁧‫قوى الأمن‬⁩ توقف المعتدين على شاب في قرطبون.

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