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مصدر سعودي: جرى بحث إنشاء مركز خاص في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين 

on January 30, 2017

مصدر سعودي: جرى خلال الاتصال بين العاهل السعودي و ترامب بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين 

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