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» مصدر سعودي: جرى بحث إنشاء مركز خاص في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين
مصدر سعودي: جرى بحث إنشاء مركز خاص في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين
on January 30, 2017
مصدر سعودي: جرى خلال الاتصال بين العاهل السعودي و ترامب بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين
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