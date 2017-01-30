البيت الأبيض: قرار ترامب بـ”حماية أمريكا” قد يتسع ليضم مصر و السعودية on January 30, 2017

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، أن قائمة قرار “حماية الأمة من الإرهاب”، التي أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، وتتضمن 7 دول إسلامية لم يعد مسموح لمواطنيها دخول الولايات المتحدة، مرشحة للاتساع، وأنها قد تضم مصر والسعودية وأفغانستان وباكستان.

وأكد بريبوس، في مقابلة مع تلفزيون “إن بي سي” الأمريكي، بحسب “سبوتنيك” الروسية، أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية الولايات المتحدة، موضحًا أن المواطنين الأمريكيين العائدين من زيارة تلك الدول الـ 7 قد يكونون عرضة لتدقيقات إضافية إبان دخولهم الولايات المتحدة.

وقال: “إن كنت مواطن أمريكي دائم التردد على ليبيا، أعتقد أنك ستكون عُرضة لتحقيقات إضافية عند دخولك من أحد المطارات الأمريكية، وأعتقد أن الأمريكيين سيجدون ذلك إجراءً جيدًا”.

ورأى بريبوس أن الوضع في المطارات الأمريكية، منذ أمس، بعد تطبيق قرار الرئيس الأمريكي “لم يكن فوضوي”، مشيرًا إلى أن 109 فقط من أصل 325 ألف مسافر منعوا من دخول الولايات المتحدة يوم السبت.

وأشار إلى أن “أغلب هؤلاء المسافرين تمت إعادتهم.. العشرات فقط لا يزالوا محتجزين، وأعتقد أنهم إن لم يكونوا أشخاص سيئين سيتم إعادتهم قبل انقضاء اليوم”.

وأعلنت سلطات مطار بيروت أن السلطات الأمريكية أعادت، الأحد، أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذوكسية، إلى مطار بيروت، بعد وصولهم إلى مطار فيلادلفيا الأمريكي، عقب صدور القرار.

وتتكون الأسرة من 6 أفراد، وعادت إلى بيروت عبر الدوحة، بعد أن رفضت السلطات الأمريكية إدخالهم.

وأصدر دونالد ترامب، القرار، مساء السبت، ويقضي بمنع دخول مواطني العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران إلى الولايات المتحدة، وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا أكدت فيه القرار، وطالبت فيه مواطني تلك الدول بعدم محاولة الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

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