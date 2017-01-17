الناشط في جمعية جاد سيمون سميا 43 عاما ميتا بصالونه في قرطبون جبيل on January 17, 2017

‏صوت لبنان :وجد الشاب سيمون سميا 43 عاما ميتا في صالون الحلاقة الذي يعود له في حي قرطبون جبيل, حيث دخلت الأجهزة الأمنية الى المكان بعد خلع الباب.

,ولاحقا علم ان الناشط في جمعية جاد الشاب “سيمون ساميا”، وجد جثة هامدة داخل محله الكائن في منطقة بلاط – جبيل، مصاباً بطلق ناري، من دون امكان الحصول على مزيد من التفاصيل.

وقد أفادت المعلومات بأن التحقيقات جارية لمعرفة ما اذا كان الحادث انتحاراً او جريمة قتلز

“الوكالة الوطنية للاعلام” أفادت، أنه تم العثور مساء اليوم، على جثة المواطن س.س مصابة بطلق ناري داخل محله في بلدة قرطبون – جبيل.

وحضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

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