عاجل: هجوم مسلح على مطعم في اسطنبول on January 4, 2017

عاجل: هجوم مسلح على مطعم في اسطنبول في منطقة الفاتح وإصابة 2 أحدهما إصابته خطيرة.



على صعيد اخر اكد المواطن حسن خاشقجي أحد السعوديين الناجين من حادث إطلاق النار الإرهابي في إسطنبول، إن مندوب القنصلية السعودية قال لهم: “الغلطة غلطتكم، ليش تروحوا أماكن مشبوهة ليش تروحون ملهى ليلي”.

و قال خاشقجي أن مندوب القنصلية السعودية وصلهم في التاسعة والنصف صباحاً وكان بعض المصابين السعوديين ينزفون دماً، إلا أنهم تفاجأوا بلومه لهم ،مضيفاً أن أحد الناجين السعوديين وبخ المندوب بغضب قائلاً: “انت بدل ما تطمن علينا وتودينا المستشفي قاعد تلوم”.

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