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» جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي التي هي مجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد
جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي التي هي مجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد
on December 31, 2016
جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي التي هي مجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد
قوى الامن الداخلي
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