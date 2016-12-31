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‏جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي التي هي مجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد

on December 31, 2016

‏جميع الطرق في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي التي هي مجهزة بسلاسل معدنية بسبب الجليد

قوى الامن الداخلي

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