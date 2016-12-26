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‏الطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي و المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تشكل طبقة من الجليد ⁧ on December 26, 2016

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