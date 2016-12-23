مباشر مباراة الملعب القابسي و النادي الإفريقي الجمعة 23-12-2016 on December 23, 2016

يحل النادي الإفريقي على الساعة الثانية من ظهر غدا الجمعة ضيفا على الملعب القابسي في إطار الجولة 12 من البطولة .

فيما يلي التشكيلة المحتملة لفريق باب جديد :

فاروق بن مصطفى / بلال العيفة / سيف تقا / مختار بلخيثر / أسامة الحدادي / أحمد خليل / غازي العيادي / إبراهيم الشنيحي / عبد القادر الوسلاتي / بسام الصرارفي / صابر خليفة .

أعلن شهاب الليلي مدرب النادي الافريقي عن قائمة الفريق التي ستواجه الملعب القابسي في قابس أليوم الجمعة 23 ديسمبر لحساب الجولة الثانية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. مباراه الملعب القابسي والنادي الإفريقي مباشر اليوم 23-12-2016.

و جاءت القائمة كالاتي :



فاروق بن مصطفى – غيث اليفرني – بلال العيفة – سيف تقا – مختار بلخيثر – أسامة الحدادي – فخر الدين الجزيري – علي العابدي – حمزة العقربي – معتز الزمزمي – مهدي الوذرفي – عبد القادر الوسلاتي – وسام بن يحيى – أحمد خليل – غازي العيادي – بسام الصرارفي – عماد المنياوي – سيف الدين الجزيري – منصور بن عثمان – إبراهيم الشنيحي – جاك بيسان – صابر خليفة.المباراة تدور بداية من الساعة 14:00 وستكون منقولة على الوطنية الثانية.مباراه الملعب القابسي والنادي الإفريقي مباشر اليوم 23-12-2016.

شهاب الليلي مدرب النادي الافريقي أعلن قائمة الفريق التي ستواجه الملعب القابسي في قابس ، يوم الجمعة 23 ديسمبر ، لحساب الجولة التاسعة من الرابطة الاولى.

وجاءت القائمة كالاتي: بن مصطفى – يفرني – العيفة – تقا – بلخيثر – الحدادي – فخر الدين الجزيري – العابدي – العقربي – الزمزمي – الوذرفي – الوسلاتي – بن يحيى – خليل – العيادي – الصرارفي – المنياوي – الجزيري – بن عثمان – الشنيحي – بيسان – خليفة

المباراة تدور بداية من الساعة 14:00 وستكون منقولة على الوطنية الثانية.

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