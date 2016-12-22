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يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت

on December 22, 2016

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء في القصر الجمهوري، وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت والوفد المرافق.

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