ضبط شبكة دعارة تقيم حفلات جنسية جماعية للقاصرات بمصر on December 22, 2016

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على أكبر شبكة للدعارة تستغل القاصرات فى إقامة حفلات جنس جماعى داخل شقة بمدينة نصر.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإدارة “أحمد.ع” مسجل آداب، شقة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات القاصرات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل ألف جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء وليد رشدى نائب المدير، للقبض على المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن اللواء وائل جبريل والعميد عماد عكاشة والعميد محمود فراج والمقدم وليد طراف من مداهمة الشقة وضبط المتهم وابنته نجلاء 17 سنة، و”إيمان.ر” طالبة بكلية التجارة، و”خلود.م” و”أحمد.م” محاسب مالى، وتم ضبط زجاجة خمور، وشريط منع الحمل، و9 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 2400 جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء أسامة عايش نائب المدير اعترف بأنه يستغل القاصرات فى عمل الحفلات الجنسية واستقطاب راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار أحمد جاد مدير نيابة أول مدينة نصر وبإشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة

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