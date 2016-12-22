المفكرة ليوم الجمعة 23 كانون الاول 2016 on December 22, 2016

الساعة الموضوع

8,30 حفل تخريج دورة الوطن أولا للمأمورين المتمرنين لصالح المديرية العامة للامن العام، في معهد القوى الامن الداخلي في عرمون.

10,00 اجتماع استثنائي للجنة التأسيسية للاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي، في فندق لوغبريال – الأشرفية. لعرض طلب الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية AIPS تأجيل الإنتخابات المقررة في 28 الحالي.

15,00 لقاء تأبيني محمد الزواري الذي إغتاله الموساد الصهيوني بمدينة صفاقس في تونس، بدعوة من “ندوة العمل العربي”، في مركز توفيق طبارة في بيروت.

17,00 ريسيتال ميلادي تحييه عبير نعمة، بدعوة من اتحاد بلديات منطقة جزين بالتعاون مع بلدية كفرجرة، في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان – كفرجرة.

17,30 كارنفال نادي الخريجين – جبيل في الشوارع الرئيسية للمدينة تشارك فيه الفرقة الموسيقية للنادي والخيالة والسيارات المزينة.

19,00 محاضرة بعنوان” التوازن بين الأخذ والعطاء مفاهيم إيزوتيريكية” يلقيها الباحثان في علوم الإيزوتيريك ندى شحادة معوض وزياد شهاب الدين، في مركز العلوم – الحازمية.

19,30 احتفال بعيد الميلاد، بدعوة من الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، في الكنيسة الانجيلية الوطنية – في جادة رياض الصلح.

20,00 لقاء ميلادي بدعوة من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، وذلك في مجمع السيتي مول – نهر الموت.

20,30 الاحتفال المركزي للاوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بمشاركة جوقة شبيبة مار الياس انطلياس، وبقيادة العقيد زياد مراد، في كنيسة مار الياس الكبرى – انطلياس.

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