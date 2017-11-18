الطقس في لبنان غائم وانخفاض بدرجات الحرارة on November 18, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة والجافة والتي تنحسر تدريجيا اعتبارا من صباح يوم غد الأحد مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر، ويشتد تأثيره عند وصوله.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة، كما ينخفض مستوى الرؤية أحيانا بسبب ظهور طبقات خفيفة من الغبار. غدا الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، ومن المتوقع ان تشتد خاصة خلال الليل مع حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح من حين الى اخر. الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق ليلا اعتبارا من ارتفاع 1900 متر.

– درجات الحرارة المتوقعة على السواحل: من 13 الى 23، فوق الجبال: من 11 الى 19، في البقاع: من 7 الى 22، اما في الارز: من 4 الى 13.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها من 15 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 14:06 ساعة غروب الشمس: 33:16

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