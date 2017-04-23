ورد الآن
الرئيسية » طقس » الطقس في لبنان غائم  واحتمال تساقط أمطار

الطقس في لبنان غائم  واحتمال تساقط أمطار

on April 23, 2017

الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب دون تعديل بالحرارة
طقس لبنان – توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: انحسر تأثير الكتل الهوائية الدافئة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط وعاد الطقس الربيعي. 
– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع وملحوظ بدرجات الحرارة، تشتد سرعة الرياح خاصة في الشمال (تقارب ال65 كلم/س) واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية قبل الظهر. 

الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . 

الثلاثاء:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل. 
– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في ال الداخل من 10 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، تتحول الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 15 إلى 40 كلم/س وتشتد أحيانا لتقارب ال65 كلم/س في الشمال. 
– الانقشاع:متوسط .
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 كلم بالساعة 
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء:20 درجة.
– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس:5,58 ساعة غروب الشمس: 19,15 .

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com