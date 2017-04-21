طقس لبنان قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بالحرارة on April 21, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية دافئة وجافة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين تبدأ بالانحسار اعتبارا من مساء السبت بسبب اقتراب المنخفض الجوي المتمركز حاليا فوق اليونان والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، اما يوم الأحد فيكون غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال85 كلم/س في الشمال، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع تساقط أمطار محلية اعتبارا من فجر يوم الاحد و خلال فترة قبل الظهر.

-درجات الحرارة على الساحل من 17 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16الى 29 درجة، في الأرز من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 الى 25 كلم/س.

-الانقشاع:جيد الى متوسط.



-الرطوبة النسبية على الساحل من 40 الى 60 %-حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء:20 درجة.-الضغط الجوي:763 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس:06:01 ساعة غروب الشمس:16:19





التعليقات