الطقس في لبنان غدا احد الفصح غائم مع ارتفاع بالحرارة وتساقط امطار فجرا on April 15, 2017

الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وتساقط امطار فجرا

الطقس في لبنان – توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الاحد غائما جزئيا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتساقط لبعض الامطار وتكون الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الاولى. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، دون تعديل على درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة، كما يتكون بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. يوم غد الأحد: غائم جزئيا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة فجرا، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى. الاثنين: غائم جزئيا، مع ارتفاع درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 23 درجة. فوق الجبال من 8 الى 18 درجة. في الارز من 3 الى 13 درجة. في الداخل من 9 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

– حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1019 hPa. أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,07 ساعة غروب الشمس: 19,09.

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