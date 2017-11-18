والد الطفلة الباكية يروي قصة فيديو “الفراق المر” on November 18, 2017

أثار مقطع فيديو لأب وطفلته تبكي بحرقة بين أحضانه الشعور بالحزن والتعاطف الإنساني في قلوب كثير من السعوديين خلال الساعات الماضية.

والد الطفلة، أمين بابعير، أوضح لـ”عاجل” أنه خرج من المنزل منذ سنتين، إثر مشكلة بينه وبين زوجته، ومن وقتها وهو محروم من أطفاله الثلاثة، ويريد رؤيتهم، لكن أمهم تمانع ذلك، حسب قوله.

وذكر بابعير أن تكرار طلبه رؤية أبنائه لم تستجب له الأم إلا بقولها: “اذهب للمحكمة”.

وعن قصة الفيديو المتداول، قال: “تتلخص في أنني عرفت بالصدفة ذهبت لطفلتي بالمدرسة لرؤيتها، وعند مشاهدتها لي أجهشت بالبكاء وأبكتني معها.. أنا لا أريد شيئًا، وأنا رجل ليس لي حيله وعلى باب الله، كل ما أريده هو أبنائي الثلاثة، فقلبي يتقطع لرؤيتهم”.

وأضاف: “بعد انتشار الفيديو بدأت تظهر الشائعات أنني يمني الجنسية وسأهرب بأبنائي رغم أني سعودي الجنسية أبا عن جد”.

من جانبه، أفاد المحامي والمستشار القانوني، علي القرشي، بأنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين، فحضانة الأطفال حق للأبوين معًا، ولا يجوز لأحدهما الاستبداد بها دون الآخر، وفقًا لما صرح به لـ”عاجل”.

ويرى القرشي ضرورة تغليب المصالحة بين الزوجين من أجل مصلحة أطفالهما، وإذا افترقا بطلاق أو خلع فالأم أحق بحضانتهم ما لم تتزوج.

وأشار المستشار القانوني إلى أن أحكامًا قضائية كثيرة سبق أن صدرت لمعالجة مثل تلك الحالات، وفي كل الأحوال ليس لمن له الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية الأولاد.

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