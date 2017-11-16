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ما الذي رأيته في الصورة أولاً.. الرجل أو المرأة؟.. إليكم تفسير ما رأيتموه on November 16, 2017

من المعروف أنّ الدماغ يتألّف من شقيّن، أيمن وأيسر، ولكن كيف تعرف أيهما مهيمن لديك؟

في هذا الاختبار، إذا رأيت وجه الرجل اولاً فذلك يعني ان الدماغ الأيمن هو المسيطر لديك، وإذا رأيت وجه المرأة اولا فذلك يعني العكس. واليك التفاصيل عن الاثنين:

– رؤية وجه الرجل أولاً

الدماغ الأيمن مهيمن: عندما تفكر بشيء ما، تنظر اولاً الى النتائج ومن بعدها تبحث عن الاساسيات لدعمها. ولانك تقوم بايجاد المعلومات التي تحتاجها فقط، فإن طريقة تفكيرك سريعة مقارنة مع الآخرين.

هذا النوع من التفكير هائل لأنك قادر على غض النظر عن معلومات ليست ضرورية من أجل ايجاد الحلول بسرعة.

– رؤية وجه المرأة أولاً

الدماغ الأيسر مهيمن: أنت من النوع الذي يقوم بتجميع كافة الوقائع قبل الوصول إلى الخلاصة. هذا نوع من التفكير حرّ ومرن لانه مع وجود كافة الوقائع، يسمح لك ذلك بالنظر الى الوضع من زوايا مختلفة.

أنت خلاق جداً ولديك القدرة للتعامل مع جميع الظروف التي تتغير بشكل دائم، وتستطيع ايجاد الحلول عبر مجموعة متقلبة من الافكار. التعليقات Share this on WhatsApp

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