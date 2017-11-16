سيدة تطعن زوجها وتهرع لعلاجه قبل أن يفارق الحياة on November 16, 2017

أنهت ممرضة مصرية في العقد الثالث من العمر حياة زوجها الذي كان يعمل أمين شرطة سابقًا طعنًا بالسكين، بعدما وصلت لها معلومات تؤكد سعيه للزواج من سيدة أخرى، حيث واجهته بالأمر لتنشب بينهما خلافات ومشادات انتهت بارتكاب الجريمة.

ورغم أن الزوجة طعنت زوجها ليسقط غارقًا في دمائه على الأرض إلا أنها حاولت إنقاذ حياته بإحضار “توك توك”، لنقله إلى المستشفى الذي تعمل به إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله لتلقي العلاج.

وبدأت الواقعة ببلاغ وصل قسم شرطة مركز “الواسطى” بمحافظة بني سويف جنوب مصر يفيد بمقتل زوج على يد زوجته حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وألقى رجال الأمن القبض على الزوجة حيث اعترفت بارتكاب الجريمة مستخدمة السلاح الأبيض لطعن زوجها في الصدر بعد مشادات بينهما عقب مواجهته بما وصل إليها من معلومات تفيد زواجه من سيدة أخرى وعقد قرانه خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الزوجة في التحقيقات الأولية أن زوجها تعدى عليها بالضرب عقب مواجهته للهروب من أسئلتها وغضبها، مشيرة إلى أن ما حدث كان دفاعًا عن نفسها دون القصد بقتله.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الزوج بعد انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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