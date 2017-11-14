العثور على “مخلوق مرعب” كان يعتقد أنه انقرض منذ قرون on November 14, 2017

عثر علماء بشكل مفاجئ في إحدى المحيطات على واحد من أقدم أسماك القرش في العالم الذي كان يعتقد أنه انقرض منذ قرون، وفق ما ذكرت تقارير غربية أخيرا.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن العلماء كانوا يشاركون في مشروع للاتحاد الأوروبي “للحد من القبض على الأسماك غير المرغوب فيها أثناء الصيد التجاري”.

إلا أنهم عثروا بالصدفة على هذا المخلوق البحري الذي يحمل صغات غريبة، وفق العلماء الذين أكدوا أنه يرجع إلى عصر الديناصورات، وكان يعيش في عصور سحيقة، وآخر بقايا عثر عليها تعود إلى 80 مليون سنة.

وأشاروا إلى أنه كان يعتقد أنه انقرض منذ فترة طويلة، “لكننا تفاجأنا بالعثور على هذا المخلوق”، ووصفوه بالكائن المرعب الذي يعد كابوسا لرواد المحيطات.

وكشف العلماء البرتغاليون أن المخلوق المخيف يبلغ طوله 1.5 متر، وجرى صيده على عمق 700 متر في المياه باتجاه منتجع بورتيماو في البرتغال .

ووفق الصور الملتقطة للمخلوق، يظهر القرش بجسم نحيف وطويل وبوجه يشبه وجه الثعبان، كما أنه يتوفر على أسنان مزركشة، يبلغ عددها 300.

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