فصلت من عملها بعدما اغتصبت طالبين وأرسلت صورها عارية on November 12, 2017

لقت الشرطة القبض على معلمة في مدرسة في ولاية أوهايو الأميركية بعد صدور اتهامات في حقها بممارستها الجنس مع طالبين وإرسال صورها عارية إلى أحدهما، وفق ما ذكر موقع “ميرور” البريطاني.

وذكرت وثائق محكمة بلدية كيترينغ أنّ الاعتداء الجنسي الأول وقع في موقف السيارات أمام أحد المتاجر، أمّا الاعتداء الجنسي الثاني فحصل في موقف السيارات أمام منزل الطالب.

وقد صوّر مقطع فيديو للمعلمة مادلين ماركس (23 سنة) أثناء إخراجها من الصف في مدرسة فيرمونت الثانوية واحتجازها في سيارة الشرطة. وعندما تم استجوابها من قبل المحققين، اعترفت مادلين بإرسال صور إباحية وعارية لها لأحد الطالبين اللذين تتراوح أعمارهما بين الـ16 والـ17 سنة.

وفصلت المعلمة من مهنتها، واحتجزت في سجن مقاطعة مونتغومري، لكنّ القاضي أمر بالإفراج عنها إلى حين الانتهاء من التحقيق

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