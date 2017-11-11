العلماء يكتشفون ما يشعر به الناس بعد الموت on November 11, 2017

قال باحثون أمريكيون إن الناس بعد الموت يشعرون بالعالم من حولهم، ولكن في نفس الوقت يدركون أنهم فارقوا الحياة.

قامت مجموعة من الباحثين من المركز الطبي “لانجون” في جامعة نيويورك لعدة سنوات بدراسة ما يشعر به الناس بعد الموت.

ووفقا للعلماء، الموت مختلف تماما عما كان يعتقد عنه سابقا. اكتشف باحثون أنه بعد الوفاة يشعر الإنسان بالعالم حوله، بحسب موقع LiveScience.

ويقول الموقع: “بعد توقف القلب، يعمل الدماغ البشري ويبقى نشطا. وهذا يشير إلى أنه في معظم الحالات يمكن للناس أن يفهموا أنهم ماتوا”.

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن الشخص المتوفى يدرك أنه لا يملك السيطرة على جسمه، وبالتالي يشعر وكأنه سجين فيه.

ولتأكيد الفرضية أعطى العلماء أمثلة عن الحالات التي أبلغ فيها الناس بعد الموت السريري أنهم سمعوا الأطباء، وحتى كان بإمكانهم فهم الحديث جزئيا.

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