سعودي يقتل خطيب أحد المساجد بالرصاص قبل صعوده المنبر on November 11, 2017

ذكرت مصادر صحافية سعودية أن مواطنا سعوديا بمحافظة وادي الدواسر أقدم على قتل خطيب أحد المساجد؛ بعدما أطلق النار عليه أثناء توجهه لإلقاء خطبة صلاة الجمعة في مسجد بجنوب المحافظة.

وبيّنت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن مركبة اعترضت طريق الخطيب أثناء ذهابه للمسجد قبل أن يقوم قائدها بإطلاق وابل من الرصاص عليه، ليرديه قتيلاً في الحال، موضحةً أن الخطيب كان يعمل سابقاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوادي الدواسر.

ولفتت إلى أن الجاني يعمل معلماً وبادر بتسليم نفسه إلى الأمن، موضحةً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الواقعة؛ للوقوف على أسبابها وملابساتها

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