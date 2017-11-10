ياسمين الخطيب تشعل غضب المصريين on November 10, 2017

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة من الجدل والغضب الواسعين في مصر، بعد ظهورها الأخير في جلسة تصوير أثارت ردود فعل ناقدة بشدة ؛لما بدت عليه الإعلامية.

وخضعت ياسمين الخطيب لجلسة تصوير لإحدى المجلات الفنية، وشاركت متابعيها تلك الصور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ولاقت صدىً واسعًا في المجتمع المصري ،ما بين ناقد ومشيد.

واعتادت الإعلامية المصرية على إثارة الجدل بنشر صور مثيرة للغاية في السابق، وتأتي الصور الجديدة في ذات الاتجاه ،الذي يؤلب عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

ويشكك كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة الإطلالة ،التي تظهر بها ياسمين الخطيب، زاعمين أن الصور يبدو عليها التلاعب عبر برامج التصميم لإضفاء إطلالة جاذبة ومميزة.

وياسمين الخطيب كاتبة، ومذيعة، وفنانة تشكيلية مصرية، من مواليد الثمانينيات ،ولدت ونشأت في القاهرة لأب مصري، وأم سورية.

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