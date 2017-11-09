فيديو: متداول لجمل مربوط الأرجل بطريقة غير إنسانية.. يثير إستياء المغردين on November 9, 2017

أثار فيديو لجمل تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل سخطاً وغضباً في عمان لما حمله من “قساوة”.

فقد بدا الجمل في الفيديو المذكور حسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف عمان” مربوط الأرجل عاجزا عن الإفلات، في ما سائق الشاحنة الصغيرة يمعن في تعذيبه وذلك عبر إرجاع سيارته إلى الوراء بطريقة سريعة، ومن ثم كبح الفرامل بقوة بغية إيقاع الجمل أرضاً، فيما أحد الأشخاص يستلذ بتصوير “مشهد التعذيب” هذا.

وبالفعل يسقط الجمل ويرتطم رأسه بالرمال، غير قادر على الوقوف والإفلات.

وقد حصد هذا المشهد استنكارا واسعاً من قبل بعض الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، فضلاً عن العديد من المغردين الذين رأوا فيه مشهداً بعيداً كل البعد عن الإنسانية.

وأكد مؤسس أحد تلك الجمعيات ويدعى جيسون ماثاي أن هذا الفعل المؤسف والمحزن ارتكب عمداً وليس بمحض الصدفة، لا سيما وأن باب الصندوق ترك مفتوحاً، في حين ربطت أرجل الجمل كي لا يتمكن من إنقاذ نفسه.

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