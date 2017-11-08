سُمع صوتها من حفرة مغطاة بالتراب.. كشف تفاصيل العثور على رضيعة مدفونة حية في السعودية! on November 8, 2017

عثر مواطن سعودي أثناء تنزهه في منطقة برية قريبة من محافظة بيشة السعودية على رضيعة لم يتجاوز عمرها 7 أيام، مدفونة تحت الأرض، بعدما سمع صوتاً يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها، ليجد مولودة ملفوفة في قطعة قماش، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع برفقة إسعاف من وزارة الصحة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله الغامدي، بحسب “عكاظ”، أن الشرطة باشرت الحالة أول من أمس، وأحضرت الطفلة إلى المستشفى، واتضح أنها حديثة الولادة، مؤكداً أن المولودة بحالة صحية جيدة بعد تقديم الرعاية اللازمة لها، وجرى تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله في بيشة.

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