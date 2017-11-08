سعودي يترك خطيبته بسبب “لايك” on November 8, 2017

تفاعل عشرات السعوديين مع هاشتاق “سيبتوا بعض عشان”، الذي يستطلع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع إنهاء العلاقات الاجتماعية بين المرتبطين، زواجًا كان أو خطبةً؛ حيث حملت الردود وجبة متكاملة من الخلافات التي قد تؤدّي فعلًا إلى الانفصال يمكن التعامل معها بعين الاعتبار والفحص، بينما جاءت ردود آخرين ساخرة، حتى وإن كانت في إطار من الجدية.

كانت البداية مع سما التي أرجعت سبب ترك خطيبها لها بقولها: مفيش والله عملت لايك ع تويتر، وما تشوف غير النور بعدها.. “لترد عليها صاحبة حساب “صانعة البسمة” بقولها: تركني لأنه وجد بديلة غيري”.

أما صاحبة حساب “المنتظر المكتوب” فكانت أكثر قسوة حين قالت: القضاء والقدر مكنش في صالحنا ولو أنَّ القسمة والنصيب رجلًا لقتلته”، لتتفاعل معها أم حبيبة قائلة: لا تُحارب العالم من أجل إنسان لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك”، بينما أعربت غادة عن قلقها حيال مستقبل علاقتها بزوجها بسبب السوشيال ميديا فكتبت تقول: “لما يعرف أني عاملة له بلوك أكيد هيطلقني”.

ومن أكثر الردود الساخرة تلك التي جاءت على ألسنة الشباب، فكتب بن فهد يقول: “صحيت من النوم وجدتها مخطوبة” ليردّ عليه محمد السبيعي: “كانت بتاكل الآيس كريم بالخبز”، أما خالد فكان له رأي آخر في فسخ خطوبته، قائلًا: “كانت بتفهمني وأنا مبحبش حد يفهمني “.

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