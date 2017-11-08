تجنب السفر إلى هذه المدن الخمسة بمفردك on November 8, 2017

يمثل السفر فرصة سانحة للكثيرين للخروج من قوقعة الروتين ومتاعب الحياة اليومية، والتعرف على أشياء وأماكن جديدة وثقافات أخرى، فالسفر يغني خبرة المرء الحياتية ويضيف رصيداً كبيراً إلى حياته وتجاربه.

ويفضل الكثير من الأشخاص السفر بمفردهم للتجوال والتنقل بحرية والاستمتاع برحلة تبقى ذكرياتها عالقة في أذهانهم مدى الحياة. إلا أن السفر بشكل منفرد ينطوي في الكثير من الأحيان على مخاطر قد تحول الرحلة إلى كابوس لا ينتهي. لذا فقد أورد موقع “تريبس آفي” الإلكتروني 5 مدن يجب عدم السفر إليها بشكل منفرد، على النحو التالي:

1- كاراكاس، فنزويلا

بعد أن تحولت الاضطرابات السياسية والعنف إلى أسلوب حياة في فنزويلا وخاصة في العاصمة كاراكاس، فإن السفر إلى هذا البلد أصبح محفوفاً بالمخاطر، لذا لا بد من أن يحاول السائح السفر ضمن مجموعات سياحية في رحلات منظمة من قبل وكالات سفر معتمدة تتبع خطة سير معروفة.

2- بوغوتا، كولومبيا

تعد العاصمة بوغوتا مدينة نابضة والحياة والتاريخ، فهي مدينة صناعية دولية تشتهر بانتاج أفضل أنواع القهوة والأزهار في العالم. ويرتادها ملايين السياح كل عام. ومع ذلك فإن هذه المدينة تعتبر واحدة من أخطر المدن في العالم بسبب انتشار الجريمة فيها على نطاق واسع، ورواج تجارة المخدرات وتزايد وتيرة حالات الاختطاف للسياح فيها. وينبغي على السياح أن يتأكدوا من وجود خطة سير آمنة لتحركاتهم، وعدم التجوال إلا ضمن مجموعات سياحية.

3- مكسيكو سيتي، المكسيك

تعرف مدينة مكسيكو سيتي بالعنف ضد المسافرين، إذ تسجل حالات كثيرة من الاعتداء على السياح بالضرب والسرقة والاختطاف والاغتصاب، وتنصح النساء المسافرات بمفردهن استخدام المواصلات العامة ليلاً لتجنب التعرض لأي خطر.

4- نيودلهي، الهند

تجذب مدينة نيودلهي المسافرين من رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنها وجهة سياحية وتجارية هامة إلا أن المسافر إلى هذه المدينة يكون عرضة للخطر في الكثير من الأحيان، وخاصة النساء اللواتي قد يتعرضن للاعتداء والتحرش الجنسي إن تجولن بمفردهن في المدينة.

5- جاكرتا، اندونيسيا

تعد جاكرتا وجهة سياحية شهيرة للسياح الذين يبحثون عن عطلة استوائية، إذ تقدم للمسافرين جرعة صحية من المغامرة في ثقافة فريدة من نوعها. إلا أن المسافرين قد يتعرضون للاختطاف فيها، ناهيك عن احتمال وقوع زلازل مدمرة وأمواج تسونامي عاتية دون سابق إنذار. لذا لا بد من أن يتبع المسافر إلى المدينة خطة سير دقيقة برفقة مجموعات سياحية لتجنب أي مخاطر.

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